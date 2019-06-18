Названа дата и место матча за Олимп — Суперкубок России 2019

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Стала известна дата проведения матча за Олимп — Суперкубок России, сообщает «Советский спорт».

Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В матче за Олимп — Суперкубок сыграют «Зенит» (чемпион страны) и «Локомотив» (обладатель Олимп — Кубка страны).

«ВТБ Арена» является домашним стадионом московского «Динамо». Первый матч на стадионе был сыгран 26 мая. Московский клуб встретился с тульским «Арсеналом» (3:3).

На счету «Зенита» четыре Суперкубка России, у «Локомотива» — два.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» отомстил Дзюбе в эфире «Вечернего Урганта».