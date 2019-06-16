Месси: трудно начинать Кубок Америки с поражения

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не посыпает голову пеплом после поражения в рамках первого тура группового этапа Кубка Америки от колумбийцев, передает «Советский спорт».

«Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию», — приводит слова Месси Goal.com.

Встреча завершилась победой сборной Колумбии со счетом 2:0.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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