Хабиб: Фергюсон заслужил право побороться за титул

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями от возможного поединка с Тони Фергюсоном, передает «Советский спорт».

«Фергюсон на все сто процентов заслужил право побороться за титул. Я надеюсь, что мы встретимся в октагоне. Но если он не хочет ждать поединка до конца года, то, возможно, стоит организовать его поединок с Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби», — цитирует Нурмагомедова ESPN.

Стоит отметить, что свой следующий бой Орел проведет 7 сентября против Дастина Порье.

Ранее боец UFC посоветовал двойному чемпиону поучиться скромности.