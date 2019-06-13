Экс-футболист сравнил игроков «Атлетико» с заключенными

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Бывший португальский футболист Фернандо Мендеш сравнил игроков мадридского «Атлетика» с заключенными, передает «Советский спорт».

Также экс-игрок оценил перспективы форварда «Бенфики» Жоау Фелиша в «Атлетико», который проявляет к нему интерес.

«Я не думаю, что Фелиш добьется триумфа в «Атлетико». Мне жалко наблюдать за футболистами с потрясающими игровыми качествами в этой команде. Они выглядят как заключенные», — приводит слова Мендеша AS со ссылкой на CMTV.

В чемпионате Португалии в прошедшем сезоне Фелиш провел 43 матча, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее в «Атлетико» прояснили будущее Гризманна.