Эрдоган стал свидетелем на свадьбе игрока «Арсенала» Озила

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Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил свадьбу полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила, передает «Советский спорт».

Как сообщает Daily Mail, бракосочетание прошло в Стамбуле. Глава государства произнес речь на церемонии бракосочетания и пожелал молодоженам долгих лет в браке.

Ранее сообщалось, что Озил посетил дворец Долмабахче, где была проведена встреча с Эрдоганом.

Стоит отметить, что президент и футболист встречаются не в первый раз. Озил также нанес визит Эрдогану перед чемпионатом мира — 2018 и подарил политику футболку лондонского клуба.