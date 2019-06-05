Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф
Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет оштрафована, передает «Советский спорт».
Как сообщает Marca, Волански выплатит € 15 тыс.
Что интересно, согласно данным исследования Apex Marketing Group, канал, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря этой акции € 3,5 млн.
4 июля инстаграм разблокировал доступ к аккаунту Волански, количество подписчиков на который теперь перевалило за 2.5 млн.
Ранее сообщалось, что Конфедерация футбола Бразилии не верит в виновность Неймара.