Выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели предъявлен штраф

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Американская модель и актриса Кинси Волански, прославившаяся своим прорывом на поле в финале Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2), будет оштрафована, передает «Советский спорт».

Как сообщает Marca, Волански выплатит € 15 тыс.

Что интересно, согласно данным исследования Apex Marketing Group, канал, название которого было написано на купальнике Волански, может заработать благодаря этой акции € 3,5 млн.

4 июля инстаграм разблокировал доступ к аккаунту Волански, количество подписчиков на который теперь перевалило за 2.5 млн.

Ранее сообщалось, что Конфедерация футбола Бразилии не верит в виновность Неймара.