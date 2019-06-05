Обвинение в изнасиловании не помешает Неймару сыграть на Кубке Америки
Нападающий сборной Бразилии Неймар пример участие в Кубке Америки — 2019, несмотря на разгоревшийся секс-скандал, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказал глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
«Нет шансов, что он не сыграет на Кубке Америки. Мы внимательно следим за развитием событий и полностью уверены в Неймаре. Мы знаем его личные и профессиональные качества», — цитирует Кабокло Globo Esporte.
Заявление об изнасиловании на Неймара было подано в полицейский участок Сан-Паулу 15 мая. Полицейские, которые принимали его, сообщали, что у девушки было сильное эмоциональное потрясение.
Если вину бразильца докажут, то ему может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.
Ранее сообщалось, что сестра Неймара обратилась к обвинившей футболиста в изнасиловании девушке.