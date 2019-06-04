Диас не хочет завершения трилогии с Макгрегором

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйт Диас прокомментировал ситуацию в легкой весовой категории, передает «Советский спорт».

Он отметил, что даже не думает о реванше с суперзвездой смешанных единоборств из Ирландии Конором Макгрегором.

«Третий бой с Конором? Я заинтересован в победителях. Он проиграл свой последний поединок, а я выиграл», — цитирует американца ESPN.

Стоит отметить, что бойцы встречались в октагоне дважды. Счет в противостоянии 1-1.

Ранее Хабибу пророчили реванш с Конором.