Диас не хочет завершения трилогии с Макгрегором
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нэйт Диас прокомментировал ситуацию в легкой весовой категории, передает «Советский спорт».
Он отметил, что даже не думает о реванше с суперзвездой смешанных единоборств из Ирландии Конором Макгрегором.
«Третий бой с Конором? Я заинтересован в победителях. Он проиграл свой последний поединок, а я выиграл», — цитирует американца ESPN.
Стоит отметить, что бойцы встречались в октагоне дважды. Счет в противостоянии 1-1.