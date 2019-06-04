Адвокат рассказал о визите Неймара в полицию

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Адвокат нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии по футболу Неймара Дави Танжерино рассказал подробности о грядущем допросе футболиста в полиции. По его словам, бразильский форвард добровольно согласился дать показания по делу об обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Неймар придет добровольно, это решение давно был принято. Остается найти день, который будет удобен для полиции. Неймар больше остальных заинтересован в выяснении всех обстоятельств», — приводит слова Танжерино Fox Sports.

Ранее сообщалось, что полиция нанесла визит 27-летнему форварду, который в данный момент находится в расположении национальной сборной Бразилии. По данным Globoesporte, 7 июня Неймар должен дать показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет девушка, чье имя не сообщается.