Нурмагомедов может встретиться с Макгрегором 7 сентября

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Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, с кем Хабиб может встретиться 7 сентября, передает «Советский спорт».

По словам Нурмагомедова-старшего, чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) может сразиться с одним из трех предполагаемых соперников.

«У нас в разработке трое соперников. Это Тони Фергюсон, Конор Макрегор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера, конечно же, будет Хабиб. В данный момент он готовится к любому из этих оппонентов. Хотя для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть дерется хоть с кем», – заявил отец российского бойца.

Титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов завоевал в поединке с ирландским бойцом Макгрегором 8 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов начал готовиться к бою с Порье.