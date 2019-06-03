Нурмагомедов может встретиться с Макгрегором 7 сентября
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, с кем Хабиб может встретиться 7 сентября, передает «Советский спорт».
По словам Нурмагомедова-старшего, чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) может сразиться с одним из трех предполагаемых соперников.
«У нас в разработке трое соперников. Это Тони Фергюсон, Конор Макрегор и Дастин Порье. 7 сентября в главном поединке вечера, конечно же, будет Хабиб. В данный момент он готовится к любому из этих оппонентов. Хотя для меня было бы логично провести бой с Дастином Порье. А Макгрегор пусть дерется хоть с кем», – заявил отец российского бойца.
Титул чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов завоевал в поединке с ирландским бойцом Макгрегором 8 октября 2018 года.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов начал готовиться к бою с Порье.