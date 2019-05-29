Кафельников отказался тратить 720 тысяч рублей на «Спартак»

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Бывший теннисист Евгений Кафельников негативно отреагировал на решение совета директоров московского «Спартака» оставить Олега Кононова на посту главного тренера клуба, передает «Советский спорт».

«Спасибо тебе, любимый клуб, что заботишься о моих 720 тысячах рублей! Я найду им лучшее применение, чем оплата сезонных абонементов для меня и моих близких», — написал Кафельников в твиттере.

По мнению бывшего спортсмена, только бойкот матчей красно-белых поможет изменить ситуацию в команде.

«Моего присутствия на стадионе при нынешнем тренере не будет! Я решение принял. Кто считает иначе, ваше право.

Мне сказали, что 15 тысяч сезонных абонементов будет продлено. Ваше законное право. Но моих крошечных 720 тысяч рублей (шесть сезонных абонементов) вы не увидите!

Я очень люблю «Спартак», но такого мерзкого отношения к себе не потерплю», — добавил Кафельников.

Ранее «Спартак» обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.