Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира — 2019

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Сборная Финляндии обыграла команду Канады и выиграла чемпионат мира — 2019, сообщает «Советский спорт».

Финальный поединок завершился со счетом 3:1 в пользу финской национальной команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального поединка чемпионата мира.

Счет в матче открыла Канада, благодаря точному удару Ши Теодора. Во втором периоде Марко Анттила сравнял, а уже в третьем он же вывел свою команду вперед.

Финальную точку в этом матче поставил Харри Песонен, который и сделал счет 3:1 в пользу сборной Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла бронзу чемпионата мира — 2019.

Чемпионат мира — 2019. Финал

Канада — Финляндия — 1:3

1:0 — Теодор (Манта, Макканн), 10:02;

1:1 — Анттила (Маннинен, Оямяки), 22:35;

1:2 — Анттила (Савинайнен), 42:35;

1:3 — Песонен (Тюрвайнен), 55:54.