Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира — 2019
Сборная Финляндии обыграла команду Канады и выиграла чемпионат мира — 2019, сообщает «Советский спорт».
Финальный поединок завершился со счетом 3:1 в пользу финской национальной команды.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального поединка чемпионата мира.
Счет в матче открыла Канада, благодаря точному удару Ши Теодора. Во втором периоде Марко Анттила сравнял, а уже в третьем он же вывел свою команду вперед.
Финальную точку в этом матче поставил Харри Песонен, который и сделал счет 3:1 в пользу сборной Финляндии.
Ранее сообщалось, что сборная России выиграла бронзу чемпионата мира — 2019.
Чемпионат мира — 2019. Финал
Канада — Финляндия — 1:3
1:0 — Теодор (Манта, Макканн), 10:02;
1:1 — Анттила (Маннинен, Оямяки), 22:35;
1:2 — Анттила (Савинайнен), 42:35;
1:3 — Песонен (Тюрвайнен), 55:54.