Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019
25 мая завершились полуфинальные встречи мирового первенства 2019 года: Канада разгромила Чехию со счетом 5:1, Россия проиграла Финляндии — 0:1, сообщает «Советский спорт».
По итогам полуфиналов Международная федерация хоккея (ИИХФ) выбрала три лучших сэйва.
Лучшим защитником ворот стал голкипер россиян Андрей Василевский. В ходе одной из атак финнов он отразил бросок из правого круга вбрасывания. Однако на добивание пошел 18-летний вундеркинд Каапо Какко. После его действий из-за ворот шайба прилетела в ногу голкипера и замерла на линии. Юноша попытался протолкнуть ее дальше, но россиянин чудесным образом выбросил щиток и остановил звезду соперников.
Второе место занял канадец Мэтту Мюррей. Третьим стал финн Кевин Ланкинен, отразивший неслабый бросок Александра Овечкина.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) поиздевалась над униженной сборной России.
Top 3 Saves: There is a good chance you wonder how #1 on this list was even possible �� Andrei Vasilevski #IIHFWorlds @russiahockey— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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