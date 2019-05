Сэйв Василевского признан лучшим в полуфинальных матчах ЧМ-2019

25 мая завершились полуфинальные встречи мирового первенства 2019 года: Канада разгромила Чехию со счетом 5:1, Россия проиграла Финляндии — 0:1, сообщает «Советский спорт».

По итогам полуфиналов Международная федерация хоккея (ИИХФ) выбрала три лучших сэйва.

Лучшим защитником ворот стал голкипер россиян Андрей Василевский. В ходе одной из атак финнов он отразил бросок из правого круга вбрасывания. Однако на добивание пошел 18-летний вундеркинд Каапо Какко. После его действий из-за ворот шайба прилетела в ногу голкипера и замерла на линии. Юноша попытался протолкнуть ее дальше, но россиянин чудесным образом выбросил щиток и остановил звезду соперников.

Второе место занял канадец Мэтту Мюррей. Третьим стал финн Кевин Ланкинен, отразивший неслабый бросок Александра Овечкина.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) поиздевалась над униженной сборной России.

