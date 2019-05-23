Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

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Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает «Советский спорт».

В третьем периоде россиянин атаковал соперника, после чего он вылетел на скамейку российской сборной.

Сборная России переиграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Финляндия — Швеция. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее форвард сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США.