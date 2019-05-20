Головин не попал в символическую сборную Лиги 1

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Стало известно, какие футболисты оказались включены в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в эту сборную не попал. Игрок перешел во французский клуб летом 2018 года из московского ЦСКА. За 29 матчей в «Монако» он забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Символическая сборная Лиги 1 по итогам сезона-2018/19: Меньян («Лилль»), Менди («Лион»), Маркиньос («ПСЖ»), Тиаго Силва («ПСЖ»), Лала («Страсбур»), Ди Мария («ПСЖ»), Верратти («ПСЖ»), Ндомбеле («Лион»), Неймар («ПСЖ»), Мбаппе («ПСЖ»), Пепе («Лилль»).

Чемпионом Франции досрочно стал «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе может уйти из «ПСЖ».