Загитова выложила фото с теннисного корта

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает «Советский спорт».

На нем спортсменка с ракеткой стоит под ослепительным солнцем на теннисном корте.

«Куда ж без спорта», — написала 16-летняя россиянка в инстаграме.

Стоит отметить, что Загитова является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира.

Ранее Тарасова выложила снимок с Мишиным.