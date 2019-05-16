Загитова выложила фото с теннисного корта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась фотографией с отдыха после тяжелого сезона, передает «Советский спорт».
На нем спортсменка с ракеткой стоит под ослепительным солнцем на теннисном корте.
«Куда ж без спорта», — написала 16-летняя россиянка в инстаграме.
Стоит отметить, что Загитова является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира.
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