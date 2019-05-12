Россия разбила Австрию в матче чемпионата мира-2019

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Сборная России встречалась с представителями Австрии в матче мирового первенства по хоккею 2019 года в Словакии, сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе и завершилась со счетом 5:0

В составе победителей шайбы забросили Евгений Дадонов, оформивший дубль, Никита Кучеров, Иван Телегин и Илья Ковальчук.

Чемпионат мира по хоккею идет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккей. Чемпионат мира — 2019. Группа В.

Россия — Австрия — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 — Дадонов (Гусев, Кучеров) — 12:15 (5x4)

2:0 — Кучеров (Гусев) — 34:23

3:0 — Телегин (Ковальчук) — 34:59

4:0 — Дадонов (Сергачев, Малкин) — 40:15

5:0 — Ковальчук (Орлов, Кузнецов) — 44:06