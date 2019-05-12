Хабиба от боя мечты отделяют два поединка

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Менеджер Хабиба Нурмагомедова прокомментировал возможность организовать поединок текущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе с Жоржем Сен-Пьером, передает «Советский спорт».

Он отметил, что российский спортсмен давно мечтает об этой встрече.

«Противостояние с Жоржем — бой мечты для Хабиба. Сен-Пьер тоже хочет этого. Думаю, если Хабиб сможет победить в двух следующих поединках, то президент UFC согласится пойти ему навстречу. В таком случае придется обсуждать не столько сумму гонораров, сколько весовую категорию противостояния», — цитирует Абдель-Азиза Lowkickmma.

В последний раз в октагоне Нурмагомедов осенью 2019 года одолел Конора Макгрегора, защитив чемпионский титул. Победа была добыта досрочно удушающим приемом.

Следующий бой дагестанца будет против американца Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября.

Ранее Патрисио Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе.