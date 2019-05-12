После матча «Енисей» — «Краснодар» на стадионе произошла драка

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После матча 28-го тура чемпионата России между красноярским «Енисеем» и «Краснодаром» на трибунах Центрального стадиона произошла потасовка, передает «Советский спорт».

На видеозаписи, опубликованной в группе «Я живу в Красноярске» «Вконтакте», видно, что между сотрудниками стадиона и болельщиками «Енисея» произошла потасовка. После этого сотрудники полиции при помощи дубинок разогнали фанатов.

Встреча между «Енисеем» и «Краснодаром», прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар был дисквалифицирован на три игры за свое неуместное поведение после финального матча Кубка Франции.