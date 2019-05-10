Тренер сборной Латвии предложил сразу отдать золото ЧМ России

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Наставник сборной Латвии по хоккею Боб Хартли уверен, что, если опираться на состав, то можно отдать чемпионство мирового первенства команде России еще до старта турнира, передает РИА «Новости».

Сборная Латвии начнет выступление на чемпионате мира в Словакии 11 мая игрой против австрийцев. С россиянами подопечные Хартли поборются 18 мая.

«Турнир еще не стартовал, у нас есть только составы команд на бумаге. Если смотреть на них, я бы уже отдал золотую медаль русским. У вас есть целая плеяда звезд. Но в Латвии хоккей тоже не стоит на месте. На протяжении последних лет мы показывали неплохие результаты — одолели немцев, победили датчан на их домашнем турнире и вышли в четвертьфинал», — сказал специалист.

Ранее стало известно, что на ЧМ-2019 по хоккею введут новый формат овертаймов.