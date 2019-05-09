Медведева ответила на критику в инстаграме

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Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поставила на место подписчика в инстаграме, передает «Советский спорт».

Российскую фигуристку упрекнули в том, что она подписала публикацию в социальной сети по-английски.

«See you tonight Winnipeg (Увидимся вечером, Виннипег)», — гласила подпись.

Таким образом Медведева анонсировала свое выступление в шоу Stars оn Ice.

Однако фанатов это не устроило.

«Ты россиянка? Так пиши русскими буквами», — заявила одна из подписчиц.

Однако фигуристка не дала себя в обиду.

«А город Виннипег у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком», — ответила она.

С 2018 года Медведева занимается в Канаде с тренером Брайаном Орсером.

До этого спортсменка училась у Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева рассказала о своем отношении к социальным сетям и негативу, который она получает.