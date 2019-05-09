Медведева ответила на критику в инстаграме
Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поставила на место подписчика в инстаграме, передает «Советский спорт».
Российскую фигуристку упрекнули в том, что она подписала публикацию в социальной сети по-английски.
«See you tonight Winnipeg (Увидимся вечером, Виннипег)», — гласила подпись.
Таким образом Медведева анонсировала свое выступление в шоу Stars оn Ice.
Однако фанатов это не устроило.
«Ты россиянка? Так пиши русскими буквами», — заявила одна из подписчиц.
Однако фигуристка не дала себя в обиду.
«А город Виннипег у нас на юге России находится? Впервые слышу о таком», — ответила она.
С 2018 года Медведева занимается в Канаде с тренером Брайаном Орсером.
До этого спортсменка училась у Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Ранее Медведева рассказала о своем отношении к социальным сетям и негативу, который она получает.