У «Зенита» есть шанс досрочно стать чемпионом

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Уже 4 мая питерский «Зенит» может стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

В 27-м туре сине-бело-голубые сыграли в Грозном вничью с «Ахматом» (1:1). Этого может хватить, если московский «Локомотив» в Туле уступит «Арсеналу».

«Зенит» после 27 туров заработал 58 очков и идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 49 очками расположился на второй строчке. Если «железнодорожники» не смогут одолеть «Арсенал», то отрыв питерцев составит 9 очков, но по личным матчам команда Сергея Семка опередит москвичей.

В первом круге «Зенит» победил (5:3), а на выезде сыграл вничью (1:1). До конца чемпионата осталось 3 тура.

Ранее помощник тренера «Зенита» рассказал о значении Артема Дзюбы в команде.