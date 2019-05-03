Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/584/11610584/904014608_slide-pic905-895x505-2464.jpg">

«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Бостону Брюинз» в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Единственный гол в составе «Джекетс» на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

0:1 – Пастрняк (Макэвой) – 03:33,

0:2 – Бержерон (Маршан) – 07:18 (5x4),

1:2 – Панарин (Бьеркстранд, Дюбуа) – 08:46,

1:3 – Курали (Хара, Бэкес) – 48:40,

1:4 – Бержерон (Пастрняк) – 57:30 (5x4)