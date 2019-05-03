Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Бостону Брюинз» в четвертом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Единственный гол в составе «Джекетс» на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин.
Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне.
Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 4-й матч
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
0:1 – Пастрняк (Макэвой) – 03:33,
0:2 – Бержерон (Маршан) – 07:18 (5x4),
1:2 – Панарин (Бьеркстранд, Дюбуа) – 08:46,
1:3 – Курали (Хара, Бэкес) – 48:40,
1:4 – Бержерон (Пастрняк) – 57:30 (5x4)