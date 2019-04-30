Кечинов: сейчас игры у «Спартака» не видно вообще

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и экс-тренер молодежного состава красно-белых Валерий Кечинов поделился своим мнением о работе Олега Кононова на посту главного тренера «народной команды».

«Пока игра и результаты «Спартака» откровенно не впечатляют. Но Кононову необходимо дать поработать в следующем сезоне, и уже тогда оценивать его работу. Сложно поставить команде тот футбол, каким ты его хочешь видеть, в короткие сроки. На это нужно минимум 1,5-2 года. Сейчас у «Спартака» как таковой игры вообще не видно. Результат добивается исключительно на индивидуальном мастерстве футболистов. Не видно никаких командных связей, наигранных схем и комбинаций», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Андреем Сенченко.

Также он заявил, что руководство клуба должно оказать Кононову поддержку в работе с командой и приобрести тренеру тех футболистов, которых тот считает необходимыми для своей игровой схемы.

Олег Кононов был назначен главным тренером «Спартака» 12 ноября 2018 года. С тех пор красно-белые под его руководством выбыли из Лиги Европы и розыгрыша Олимп Кубка России. После 26-го тура Российской премьер-лиги московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.