Президент UFC: мы покажем яркие титульные бои в ОАЭ
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал предстоящие турниры в ОАЭ, передает «Советский спорт».
Промоушен пришел к пятилетнему соглашению с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.
«Мы строим отношения с Абу-Даби потому, что фиксируем выдающийся успех на рынке. Запрос от наших фанатов просто ошеломляет. Они просят вернуть UFC в ОАЭ. В следующие пять лет Абу-Даби поможет нам провести яркие титульные поединки», — цитирует Уайта thenational.ae.
Стоит отметить, что на UFC 242 7 сентября в ОАЭ возможен суперпоединок непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастин Порье.
Ранее сообщалось, что Дацик проведет бой с еще одним бывшим заключенным.