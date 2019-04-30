Президент UFC: мы покажем яркие титульные бои в ОАЭ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/603/12148603/RTX1E2B1-pic905-895x505-24494.jpg">

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал предстоящие турниры в ОАЭ, передает «Советский спорт».

Промоушен пришел к пятилетнему соглашению с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби.

«Мы строим отношения с Абу-Даби потому, что фиксируем выдающийся успех на рынке. Запрос от наших фанатов просто ошеломляет. Они просят вернуть UFC в ОАЭ. В следующие пять лет Абу-Даби поможет нам провести яркие титульные поединки», — цитирует Уайта thenational.ae.

Стоит отметить, что на UFC 242 7 сентября в ОАЭ возможен суперпоединок непобежденного чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастин Порье.

Ранее сообщалось, что Дацик проведет бой с еще одним бывшим заключенным.