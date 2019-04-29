Канчельскис рассказал, что думает о Кокорине и Мамаеве

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Бывший игрок сборной России и СССР Андрей Канчельскис поделился мнением о том, что происходит с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает «Спорт день за днем».

Канчельскис признался, что как футболистов ему жалко Кокорина с Мамаевым. Он считает, что оптимальным решением по их делу было бы выписать штраф в размере €2 млн с каждого.

«Это хорошие деньги. Отдайте их в детские дома, школы, интернаты, больницы. Туда, где нуждаются. А какая польза от того, что они сидят в тюрьме? По себе знаю: такие деньги из своего кармана вытащить не легко», — сказал бывший футболист.

По мнению Канчельскиса, пребывание в СИЗО не идет на пользу футболистам. Это может разрушить их карьеры. При этом он приводит в пример случай с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который избил американца во время инцидента на дороге. Гулиев не под следствием. Он заплатил штраф в размере 5 миллионов рублей клубу. И, возможно, заплатил пострадавшему.

«Я тоже хочу, чтобы мне сломали нос и заплатили за это миллион. Но мне хочется, чтобы Кокорин и Мамаев играли в футбол, приносили пользу. Ребята виноваты, никто не спорит. Но «разрулите» ситуацию так, чтобы всем была польза», — прокомментировал бывший футболист.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО за драки, которые они устроили в центре Москвы в октябре прошлого года.

Ранее стало известно, что прокурор скажет Кокорину и Мамаеву.