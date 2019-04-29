«Реал» проиграл «Райо Вальекано» впервые за 22 года

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В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» проиграл «Райо Вальекано» со счетом 0:1, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч в этой встрече был забит с пенальти. Отличился Адриан Эмбарба на 23-й минуте.

«Реал» уступил «Райо Вальекано» впервые с февраля 1997 года. В той игре, которая была гостевой для «Реала», они также потерпели поражение со счетом 0:1.

С тех пор команды сыграли между собой 19 матчей в чемпионате Испании, в которых 18 раз побеждал «Реал», еще одна встреча закончилась нулевой ничьей.

«Реал» расположился на третьем месте турнирной таблицы. «Райо Вальекано» переместился с 20-й строчки на 19-ю.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» зол из-за поражения «Райо Вальекано».