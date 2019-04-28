Рекорд посещаемости РПЛ установлен в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

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Во время матча 26-го тура между петербургским «Зенит» и самарскими «Крыльями Советов» был установлен рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ) по посещаемости, сообщает ТАСС.

Игру посетили 40 463 зрителя. В то же время общее число человек, присутствующих на встречах клуба, достигло максимального показателя в истории — 3 452 417 болельщиков.

В прошлом сезоне к пятому матча данного тура общее количество фанатов на играх было 2 680 106 человек. Таким образом, в сезоне-2018/19, по состоянию на данный момент, посещаемость увеличилась на 772 311 зрителей.

К концу того чемпионата России число болельщиков составило 3 353 024, и эти цифры были лучшим результатом до встречи сине-бело-голубых и «крылышек».

Ранее «Зенит» обеспечил себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов.