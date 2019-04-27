Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

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Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает «Советский спорт».

Бой длился чуть более двух минут и завершился в первом раунде техническим нокаутом.

В активе Василевского 37 боев, из которых 31 победа и шесть поражений, в то время как в активе у Исмаилова 17 поединков, 14 побед и два проигрыша.

Турнир состоялся в Москве 27 апреля.

Ранее Шлеменко посоветовал бывшему сопернику «поменьше понтоваться».