Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает «Советский спорт».
Бой длился чуть более двух минут и завершился в первом раунде техническим нокаутом.
В активе Василевского 37 боев, из которых 31 победа и шесть поражений, в то время как в активе у Исмаилова 17 поединков, 14 побед и два проигрыша.
Турнир состоялся в Москве 27 апреля.
Ранее Шлеменко посоветовал бывшему сопернику «поменьше понтоваться».