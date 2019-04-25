Сульшер признал превосходство «Манчестер Сити»
Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался относительно поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенной встрече 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».
По его словам, стараний игроков оказалось недостаточно для победы.
«Мы сделали выводы из проигрыша «Эвертону» со счетом 0:4, но нас победила команда, которая превосходит нас. Но я видел реакцию. Ребята старались. Подвела разница в классе. Поэтому противник на вершине турнирной таблице, а мы там, где находимся (7-е место)», — сказал Сульшер.
Он отметил, что в будущем сезоне клуб сделает все возможное, чтобы обойти лучшую на данный момент команду Манчестера.
«Сегодня футболисты действительно бегали и были сосредоточены на поставленной задаче, нужно продолжать над этим работать. Мы все еще боремся за попадание в топ-4, и нам следует показать себя в матче против «Челси» 28 апреля», — цитирует Сульшера BBC.
Ранее «Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ.