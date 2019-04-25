Сульшер признал превосходство «Манчестер Сити»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12237955/RIAN_5615520.HR-pic905-895x505-39367.jpg">

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался относительно поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в перенесенной встрече 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

По его словам, стараний игроков оказалось недостаточно для победы.

«Мы сделали выводы из проигрыша «Эвертону» со счетом 0:4, но нас победила команда, которая превосходит нас. Но я видел реакцию. Ребята старались. Подвела разница в классе. Поэтому противник на вершине турнирной таблице, а мы там, где находимся (7-е место)», — сказал Сульшер.

Он отметил, что в будущем сезоне клуб сделает все возможное, чтобы обойти лучшую на данный момент команду Манчестера.

«Сегодня футболисты действительно бегали и были сосредоточены на поставленной задаче, нужно продолжать над этим работать. Мы все еще боремся за попадание в топ-4, и нам следует показать себя в матче против «Челси» 28 апреля», — цитирует Сульшера BBC.

Ранее «Манчестер Сити» переиграл «Манчестер Юнайтед» и вернул лидерство в АПЛ.