Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого

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Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».

«Я не вижу никаких очевидных ошибок у Нурмагомедова, но я готов делать дыры там, где их нет. Никто не является идеальным.

Победить можно любого», — цитирует Порье ESPN.

UFC планирует провести поединок Нурмагомедов — Порье 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что промоушен намерен расширить географию турниров.