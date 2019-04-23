Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает «Советский спорт».
«Я не вижу никаких очевидных ошибок у Нурмагомедова, но я готов делать дыры там, где их нет. Никто не является идеальным.
Победить можно любого», — цитирует Порье ESPN.
UFC планирует провести поединок Нурмагомедов — Порье 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что промоушен намерен расширить географию турниров.