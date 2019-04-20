Хабиб обратился к Махачеву перед его боем в Санкт-Петербурге

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи Исламу Махачеву в поединке с дебютантом промоушена Арманом Царукяном, передает «Советский спорт».

Махачев и Царкуян сразятся в со-главном бою второго в истории турнира UFC в России, который состоится 20 апреля в петербургском спорткомплексе «Юбилейный».

«Братское сердце, пусть удача прибудет с тобой и самое главное — без травм. Никакой недооценки, нам нужен результат», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Для выступающего в легком весе Махачева это противостояние будет седьмым под эгидой организации. Махачев уступил только в одном из этих поединков, а его победная серия включает четыре боя.

Ранее стало известно, что американский тренер Хабиба Нурмагомедова посетит Дагестан.