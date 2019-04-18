Российская фигуристка объяснила тренд на раздевание

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Чемпионы Универсиады-2019 Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, рассказала, почему фигуристки стали так часто раздеваться во время выступлений.

«Просто сейчас, когда есть соцсети, все мгновенно разлетается и все начинают это обсуждать. Раньше просто чисто технически не было таких возможностей.

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Тренд на раздевание в фигурном катании уже сейчас есть. На чемпионате России раздевались, кажется, вообще все (улыбается). Но в фигурном катании так откровенные костюмы – у девушек короткие юбки, в танцах латину все катают с голыми животами», — цитирует Попову «Спорт-Экспресс».

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги сезона.