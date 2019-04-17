Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло
Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд теннисного турнира в Монте-Карло, сообщает РИА «Новости».
Спортсмен одолел молдаванина Раду Албота со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты находились на корте один час десять минут.
Теперь Медведеву предстоит сразиться с Стефаносом Циципасом из Греции, который одержал победу над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счетом 6:3, 7:5.
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Ранее Джокович поделился эмоциями от победы во втором круге турнира в Монте-Карло.
ATP. Монте-Карло-2019 (Монако). Второй круг
Даниил Медведев (Россия) — Раду Албота (Молдавия) — 6:1, 6:2