Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев вышел в третий раунд теннисного турнира в Монте-Карло, сообщает РИА «Новости».

Спортсмен одолел молдаванина Раду Албота со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты находились на корте один час десять минут.

Теперь Медведеву предстоит сразиться с Стефаносом Циципасом из Греции, который одержал победу над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счетом 6:3, 7:5.

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Ранее Джокович поделился эмоциями от победы во втором круге турнира в Монте-Карло.

ATP. Монте-Карло-2019 (Монако). Второй круг

Даниил Медведев (Россия) — Раду Албота (Молдавия) — 6:1, 6:2