Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Оренбурга».
На 25-й минуте игры арбитр Сергей Лапочкин показал защитнику вторую желтую карточку за шесть минут и удалил игрока с поля.
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«Конечно, это удаление уничтожило игру ЦСКА. Я не согласен с решением арбитра, не нужно было давать вторую желтую карточку. ЦСКА обыграл бы «Оренбург», если бы были равные составы», — заявил Гришин.
Ранее сообщалось, что Бубнов считает судейство в матче ЦСКА — «Оренбург» адекватным.