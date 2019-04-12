Синицина и Кацалапов стали вторыми на командном ЧМ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце на командном чемпионате мира, передает «Советский спорт».
Турнир проходит в Фукуоке (Япония).
Лучшими оказались французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 135,82 балла. Замкнули тройку американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Танцевальные пары. Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 135,82 (мировой рекорд).
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,63.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 127,11.
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