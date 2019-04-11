Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

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Бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил о том, что не намерен возобновлять карьеру в национальной команде, передает ТАСС.

О том, что голкипер ЦСКА завершил карьер в сборной стало известно 1 октября 2018 года. Последним матчем, который Акинфеев провел за национальную команду, стала игра четвертьфинала чемпионата мира — 2018 против сборной Хорватии, где Россия проиграла.

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«При каких условиях я могу возобновить карьеру в сборной? Скорее всего, ни при каких», — сказал Акинфеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА поздравил Акинфеева с 33-летием.