«Барселона» переиграла «Манчестер Юнайтед» благодаря автоголу Шоу
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в свои ворота забил защитник «красных дьяволов» Люк Шоу.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ответная встреча пройдет в Барселоне 16 апреля.
Ранее сообщалось, что игроки «Манчестер Юнайтед» поздравляли друг друга, получив «Барселону» в соперники.
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Барселона» (Барселона) — 0:1
Голы: 0:1 — Шоу, 12 (автогол).