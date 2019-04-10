Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко собирается прибыть на национальный спортивный комплекс «Олимпийский» для прохождения допинг-теста, передает «Украинская правда».
10 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал Порошенко и другого претендующего на пост главы государства Владимира Зеленского сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).
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«Да. Мы планируем прибыть на НСК «Олимпийский», — заявили в Администрации президента.
Спортсмен добавил, что специалист VADA будут находиться на месте только с 15 до 18 часов.
Второй тур выборов президента будет проходить 21 апреля.