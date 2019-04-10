Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/12292639/RIAN_5838046.HR-pic905-895x505-65234.jpg">

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко собирается прибыть на национальный спортивный комплекс «Олимпийский» для прохождения допинг-теста, передает «Украинская правда».

10 апреля бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал Порошенко и другого претендующего на пост главы государства Владимира Зеленского сдать анализы экспертам Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Реклама

«Да. Мы планируем прибыть на НСК «Олимпийский», — заявили в Администрации президента.

Спортсмен добавил, что специалист VADA будут находиться на месте только с 15 до 18 часов.

Второй тур выборов президента будет проходить 21 апреля.

Ранее Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко.