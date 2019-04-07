Боярский отреагировал на поцелуй Оздоева и Ракицкого

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Народный артист РСФСР и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал того, что хавбек команды Магомед Оздоев поцеловал защитника Ярослава Ракицкого перед его голом в ворота московского «Локомотива» со штрафного в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

Певец отметил, что подобные традиции ему не нравятся.

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«Судя по всему это новый ритуал. Но я не люблю мужских поцелуев. За такими ритуалами не слежу. То, что сегодня Азмун не забил, когда у него был убойный момент, вот это уже ритуал», — посмеялся Боярский.

Встреча с «железнодорожниками» завершилась ничьей со счетом 1:1.

Ранее Оздоев отметил «магию» поцелуев с Ракицким.