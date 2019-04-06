Четыре организации готовы устроить бой Емельяненко с Кокляевым

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко получил предложения организовать поединок между ним и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым, сообщает «Советский спорт».

Уже четыре компании готовы взяться за организацию скандального противостояния.

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«Миша, здорово, что ты рискнул принять вызов и выйти против меня на ринге. Пусть и пока только на словах. Уже четыре промоутерские компании вышли на меня, согласившись устроить нам бой. Желаю тебе подготовиться и не грохнуться мне под ноги сразу. Тренируйся, Миша, готовься к бою», — рассказал Емельяненко в инстаграме.

Конфликт между бойцами возник после того, как Кокляев обозвал Емельяненко тупым. Известный дебошир в ответ призвал Кокляева «быть аккуратнее», отметив, что он может прийти к нему в спортзал.

Ранее боец MMA оценил шансы Михаила Кокляева в бою с Александром Емельяненко.