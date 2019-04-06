Фанаты «Енисея» получили ответ на просьбу об отставке Аленичева
Болельщики «Енисея» получили ответ на просьбу об отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева, передает «Советский спорт».
Фанаты красноярской команды отправили письмо губернатору области с просьбой об отставке Аленичева после того, как «Енисей» с разгромным счетом (0:4) проиграл самарским «Крыльям Советов».
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На письмо болельщиков ответили, но совсем не так, как они того хотели. Суть ответа заключалась в том, что контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона, и разрывать его никто не будет.
Стоит отметить, что на данный момент «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что «Енисей» оштрафован за оскорбления в адрес Аленичева фанатами клуба.