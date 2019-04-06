Фанаты «Енисея» получили ответ на просьбу об отставке Аленичева

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Болельщики «Енисея» получили ответ на просьбу об отставке главного тренера команды Дмитрия Аленичева, передает «Советский спорт».

Фанаты красноярской команды отправили письмо губернатору области с просьбой об отставке Аленичева после того, как «Енисей» с разгромным счетом (0:4) проиграл самарским «Крыльям Советов».

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На письмо болельщиков ответили, но совсем не так, как они того хотели. Суть ответа заключалась в том, что контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона, и разрывать его никто не будет.

Стоит отметить, что на данный момент «Енисей» занимает последнюю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Енисей» оштрафован за оскорбления в адрес Аленичева фанатами клуба.