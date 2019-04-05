«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

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«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Наби Кейта, Мохамед Салах и Джордан Хендерсон.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль» (82) вернулся на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако у «Манчестер Сити» (80) есть игра в запасе. «Саутгемптон» (33) располагается на 16-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:3

Голы: 1:0 – Лонг – 9, 1:1 – Кейта – 36, 1:2 – Салах – 80, 1:3 – Хендерсон – 86