«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии
«Ливерпуль» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 33-го тура чемпионата Англии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Наби Кейта, Мохамед Салах и Джордан Хендерсон.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль» (82) вернулся на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако у «Манчестер Сити» (80) есть игра в запасе. «Саутгемптон» (33) располагается на 16-й строчке.
Англия. Премьер-лига. 33-й тур
«Саутгемптон» (Саутгемптон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:3
Голы: 1:0 – Лонг – 9, 1:1 – Кейта – 36, 1:2 – Салах – 80, 1:3 – Хендерсон – 86