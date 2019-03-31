«Лацио» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии

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Римский «Лацио» обыграл миланский «Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Сергей Милинкович-Савич.

«Лацио» набрал 48 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. «Интер» (53) располагается на третьей строчке.

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Ранее сообщалось, что «Болонья» переиграла «Сассуоло» в матче чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 29-й тур

«Интер» (Милан) — «Лацио» (Рим) — 0:1

Голы: 0:1 — Милинкович-Савич, 12.