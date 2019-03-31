Макгрегор намекнул на то, что реванш с Хабибом состоится

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Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову, передает РИА «Новости».

Недавно ирландец объявил о завершении карьеры в ММА.

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас! Нас ждет крутая вечеринка», — написал Макгрегор в твиттере.

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Отмечается, что до этого российский спортсмен пообещал болельщикам скорую встречу.

Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США одолел Макгрегора и защитил пояс организации. На данный момент оба бойца дисквалифицированы за потасовку после данного поединка.

Ранее боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что готов к поединку с Нурмагомедовым.