Менеджер Хабиба: не думаем о реванше с Конором

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру.

Функционер отметил, что команда Орла и не думала о реванше с ирландцем.

«Честно говоря, я о нём вообще не думал. Нас вообще не волнует, что он там делает. Хочет — заканчивает, хочет — нет, мы не думаем ни о нем, ни о реванше. Это ему реванш нужен. Для нас это большой новостью не является. Он неоднократно заявлял о выходе на пенсию. Думаю, это очередной трюк, чтобы привлечь внимание. А так, что на самом деле там происходит, не знаю.

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Речи о реванше не было, так что нас это не расстроило, это пройденный этап. Мы всё свое доказали. Даже если бы он остался и дрался, то должен был заслужить право на реванш. Но об этом пока и речи не идёт», — цитирует Магомедова телеканал «360».

Ирландец сделал заявление относительно ухода из мира смешанных единоборств 26 марта, вызвав большой резонанс в мире спорта.

Ранее Макгрегора обвинили в изнасиловании.