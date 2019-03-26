Жалоба по делу Кокорина отправлена в Европейский суд по правам человека
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что жалоба по делу футболиста отправлена на рассмотрение в Европейский суд по правам человека.
«В ЕСПЧ жалоба по Кокорину ушла. Сроки рассмотрения — один месяц. Дальше либо начнется коммуникация, либо нет», — цитирует Ромашова Sport24.
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Кокорин и Мамаев находятся в Бутырском СИЗО по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы. В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Ранее стала известна дата начала слушаний по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.