Глава UFC высказался о решении Макгрегора завершить карьеру

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал решение бывшего чемпиона организации Конора Макгрегора завершить карьеру, передает РИА «Новости».

«У него достаточно денег, чтобы завершить карьеру. Это здравое решение. На его месте я бы поступил также. Он завершил карьеру в смешанных единоборствах, а не закончил работать. Я уверен, что у него найдутся другие вещи, над которыми он будет продолжать работать. Следить за ним было очень весело», — цитирует Уайта журналист ESPN Бретт Окамото в твиттере.

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Глава UFC отметил, что Макгрегор добился больших результатов в смешанных единоборствах (MMA).

«Я так рад за него и с нетерпением жду, что он будет столь же успешным вне октагона, каким он был в нем», — добавил Уайт.

Ранее сообщалось, что Макгрегор объявил о завершении карьеры.