Канадский эксперт назвал российского хоккеиста придурком

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Популярный в Канаде хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за празднование гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ), передает «Советский спорт».

Черри заявил, что нормальный игрок не может позволять себе такое во время серьезных встреч.

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«Гляньте на этого придурка после гола. Важный матч, две отличные команды. А этот придурок вытворяет такое. Что ж, обратите внимание на гол Хедмана в овертайме. Вот он забрасывает шайбу, а Кузнецов пока даже не появился на экране», — заметил эксперт.

По его словам, хоккеист свои поведением подстегнул команду соперников и проиграл.

«Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот идиот. Он своими выходками лишь вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может дать сопернику второе дыхание», — заключил Черри.

Ранее Илья Ковальчук пропустил третий матч по решению тренера.