Канадский эксперт назвал российского хоккеиста придурком
Популярный в Канаде хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за празднование гола в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ), передает «Советский спорт».
Черри заявил, что нормальный игрок не может позволять себе такое во время серьезных встреч.
«Гляньте на этого придурка после гола. Важный матч, две отличные команды. А этот придурок вытворяет такое. Что ж, обратите внимание на гол Хедмана в овертайме. Вот он забрасывает шайбу, а Кузнецов пока даже не появился на экране», — заметил эксперт.
По его словам, хоккеист свои поведением подстегнул команду соперников и проиграл.
«Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот идиот. Он своими выходками лишь вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может дать сопернику второе дыхание», — заключил Черри.
Ранее Илья Ковальчук пропустил третий матч по решению тренера.