Российские фигуристы победили в медальном зачете ЧМ
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира в японской Сайтаме, сообщает РИА «Новости».
На счету российских фигуристов одно золото, два серебра и две бронзы. Следом идут команды США (1, 0, 2) и Китая с Францией (по одной награде высшей пробы).
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова одолела соперниц в женском одиночном катании, серебряными призерами среди спортивных пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а среди танцевальных — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третье место в активе у Евгении Медведевой и спортивного дуэта Натальи Забияко и Александра Энберта.
Ранее Авербух назвал места Коляды и Самарина на мировом первенстве обидными.