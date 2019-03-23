Российские фигуристы победили в медальном зачете ЧМ

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Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира в японской Сайтаме, сообщает РИА «Новости».

На счету российских фигуристов одно золото, два серебра и две бронзы. Следом идут команды США (1, 0, 2) и Китая с Францией (по одной награде высшей пробы).

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова одолела соперниц в женском одиночном катании, серебряными призерами среди спортивных пар стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а среди танцевальных — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Третье место в активе у Евгении Медведевой и спортивного дуэта Натальи Забияко и Александра Энберта.

Ранее Авербух назвал места Коляды и Самарина на мировом первенстве обидными.